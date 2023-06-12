Ламонова (Ткаченко) Александра Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ламонова (Ткаченко) Александра Мироновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.?

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламонов Иван Ильич

Отец ребёнка: Ламонов Илья Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филонова Нина Ильинична

Отец ребёнка: Ламонов Илья Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламонов Виктор Ильич

Отец ребёнка: Ламонов Илья Данилович