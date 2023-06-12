Ламонова (Ткаченко) Александра Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ламонов Иван Ильич
Отец ребёнка: Ламонов Илья Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филонова Нина Ильинична
Отец ребёнка: Ламонов Илья Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ламонов Виктор Ильич
Отец ребёнка: Ламонов Илья Данилович