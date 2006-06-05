Ермакова (Печникова) Клавдия Андреевна
Место рождения
Дата рождения21.09.1913 ст.
Дата смерти05.06.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913 ст.
Рождение ребёнка
03.01.1948
Дочь: Котова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Белов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Ермаков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Сергей
Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Смерть
05.06.2006