Ермакова (Печникова) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмакова (Печникова) Клавдия Андреевна

Ермакова (Печникова) Клавдия Андреевна

avatar

Место рождения

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.09.1913 ст.

Дата смерти

05.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1913 ст.

Отец: Печников Андрей Родионович

Мать: Печникова Александра Яковлевна

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.01.1948

Дочь: Котова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Белов Иван Николаевич

Варваренки, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Ермаков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Сергей

Работа или профессия
Неизвестно
доярка
Смерть
05.06.2006
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close