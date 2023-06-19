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Мария Васильевна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

17.03.1891 ст.

Дата смерти

04.05.1901 ст.

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Рождение
17.03.1891 ст.

Отец: Василий Диомидович

Мать: Агафия Савельевна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 17.03.1891 Чермы Мария Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович мать жена Агафия Савельевна крестьянин Федор Антонович солдатская дочь Надежда Дмитриевна https://www... Показать все
Смерть
04.05.1901 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 04.05.1901 Чермы крестьянская дочь Мария Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996B-HK3M?i=482&cat=7543... Показать все