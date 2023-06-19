Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения17.03.1891 ст.
Дата смерти04.05.1901 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1891 ст.
Отец: Василий Диомидович
Мать: Агафия Савельевна
Афанасьевская церковь 17.03.1891 Чермы Мария Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович мать жена Агафия Савельевна крестьянин Федор Антонович солдатская дочь Надежда Дмитриевна https://www... Показать все
Смерть
04.05.1901 ст.
Афанасьевская церковь 04.05.1901 Чермы крестьянская дочь Мария Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Диомидович https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-996B-HK3M?i=482&cat=7543... Показать все