Бомберг Денис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бомберг Денис

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Бомберг Ян Денисович

Мать ребёнка: Бомберг Евва

Верхний Суэтук, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.06.1911

Сын: Бомберг Ян Денисович

Мать ребёнка: Бомберг Евва

Смерть
Неизвестно
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