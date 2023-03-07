Бомберг Денис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876 ст.
Сын: Бомберг Ян Денисович
Мать ребёнка: Бомберг Евва
Верхний Суэтук, Каратузский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.06.1911
Сын: Бомберг Ян Денисович
Мать ребёнка: Бомберг Евва
Смерть
Неизвестно