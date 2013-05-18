Гайфуллин Айрат Исмагзам улы
Место рождения
Дата рождения11.11.1946
Дата смерти18.05.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гайфуллина (Абрамова) Людмила Васильевна
Барабаш, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
18.05.2013
Кострома, город Кострома, Костромская область