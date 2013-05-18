Гайфуллин Айрат Исмагзам улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГайфуллин Айрат Исмагзам улы

Гайфуллин Айрат Исмагзам улы

Место рождения

Верхнеяркеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.11.1946

Дата смерти

18.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1946

Отец: Гайфуллин Исмагзам Гайфулла улы

Мать: Гайфуллина Фатима Миназевна

Верхнеяркеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайфуллина (Абрамова) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
25.03.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гайфуллина (Абрамова) Людмила Васильевна

Барабаш, Хасанский муниципальный район, Приморский край
Смерть
18.05.2013
Кострома, город Кострома, Костромская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.