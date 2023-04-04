Клюкина Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

После 04.11.1857

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1849

Сын: Клюкин-Сергунин Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 30.06.1849

Муж: Клюкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Домна Ивановна

Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
27.09.1855

Сын: Клюкин Сергей Иванович

Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 04.11.1857
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