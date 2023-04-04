Клюкина Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиПосле 04.11.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1849
Сын: Клюкин-Сергунин Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич
Бракосочетание
До 30.06.1849
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Домна Ивановна
Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
27.09.1855
Отец ребёнка: Клюкин Иван Сергеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 04.11.1857