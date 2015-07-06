Сгонова Янина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сгонова Янина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.2015

Пол

Женский

Отец

1982 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.2015

Отец: Сгонов Дмитрий Михайлович

Мать: Сгонова Виктория

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