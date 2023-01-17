Тимирязев Климент Аркадьевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1843
Дата смерти28.04.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1868
Гейдельберг, Германия
Место жительства
С 1870
Место жительства
По 1870
Париж
Смерть
28.04.1920
Москва, город федерального значения Москва