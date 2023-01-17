Тимирязев Климент Аркадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимирязев Климент Аркадьевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

03.06.1843

Дата смерти

28.04.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1868
Гейдельберг, Германия
Место жительства
С 1870
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1870
Париж
Смерть
28.04.1920
Москва, город федерального значения Москва
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