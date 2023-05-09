Киселева Елена Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Елена Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1912

Дочь: Анна Георгиевна

Отец ребёнка: Киселев Георгий Порфирьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Георгий Порфирьевич

Смерть
Неизвестно