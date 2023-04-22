(Мехоношина) Софья Арефиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.
Рождение ребёнка
01.11.1850 ст.
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: не указан
Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#193
Место жительства
1850 ст.
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157
Смерть
Неизвестно