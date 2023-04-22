(Мехоношина) Софья Арефиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Мехоношина) Софья Арефиева

(Мехоношина) Софья Арефиева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826 ст.

Отец: Мехоношин Арефий Феодоров

Мать: Мехоношина Христина Ильина

Рождение ребёнка
01.11.1850 ст.

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: не указан

Кекур, Кудымкарский район, Пермский край
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#193
Место жительства
1850 ст.
Миронова, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#157
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close