Косенко (Лукошкова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенко (Лукошкова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЭГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лукошков Григорий

Мать: Лукошкова Арина?

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косенко Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косенко Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косенко Петр

Смерть
Неизвестно