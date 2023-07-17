Косенко (Лукошкова) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лукошков Григорий
Мать: Лукошкова Арина?
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косенко Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косенко Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Косенко Петр
Смерть
Неизвестно