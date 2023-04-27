von Sternberg Albert
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1240
Дата смертиОколо 1299
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1240
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1280
Мать ребёнка: не указана
Sternberg (Český Šternberk)
Работа или профессия
Неизвестно
komorník olomouckého zemského soudu, Burggrave of Olomouc (olomoucký purkrabí)
Смерть
Около 1299