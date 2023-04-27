von Sternberg Albert — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Sternberg Albert

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1240

Дата смерти

Около 1299

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1280 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1240

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1280

Сын: Ze Šternberka Zdeslav

Мать ребёнка: не указана

Sternberg (Český Šternberk)
Работа или профессия
Неизвестно
komorník olomouckého zemského soudu, Burggrave of Olomouc (olomoucký purkrabí)
Смерть
Около 1299
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