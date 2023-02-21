Бельченков Борис Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1963
Дата смерти2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Владиленовна
Смерть
2013
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область