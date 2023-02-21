Бельченков Борис Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бельченков Борис Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1963

Дата смерти

2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ложкина Татьяна Владиленовна

Смерть
2013
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
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