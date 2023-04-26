Отрокова (Картамышева) Анна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1979
Рождение ребёнка
04.10.1998
Дочь: Величко Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Аникин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
28.03.2003
Дочь: Аникина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Аникин Сергей Викторович
Рождение ребёнка
11.07.2017
Дочь: Отрокова Полина Сергеевна
Отец ребёнка: Отроков Сергей Владимирович