Отрокова (Картамышева) Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отрокова (Картамышева) Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1979

Отец: Картамышев Сергей Васильевич

Мать: Картамышева Лилия Рафатовна

Рождение ребёнка
04.10.1998

Дочь: Величко Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Аникин Сергей Викторович

Рождение ребёнка
28.03.2003

Дочь: Аникина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Аникин Сергей Викторович

Рождение ребёнка
11.07.2017

Дочь: Отрокова Полина Сергеевна

Отец ребёнка: Отроков Сергей Владимирович

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