Непочатых (Переверзева) Василиса Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непочатых (Переверзева) Василиса Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Непочатых Василий Иванович

Отец ребёнка: Непочатых Иван Захарович

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непочатых Иван Захарович

Смерть
Неизвестно
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