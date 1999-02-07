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Серов Валерий Викторович

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Место рождения

с. Нижняя Ведуга, Воронежская область, Россия

Дата рождения

31.03.1952

Дата смерти

07.02.1999

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1952

Отец: Серов Виктор Петрович

Мать: Серова Нина Кузьминична

с. Нижняя Ведуга, Воронежская область, Россия
Бракосочетание
02.08.1975

Жена: Серова Алла Михайловна

Рождение ребёнка
04.03.1977

Сын: Серов Денис Валерьевич

Мать ребёнка: Серова Алла Михайловна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Образование
Неизвестно
Институт торговли
Высшее
Смерть
07.02.1999
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Причина смерти: Инсульт | 410033
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Елшанское кладбище, уч.23
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