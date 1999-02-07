Серов Валерий Викторович
Место рожденияс. Нижняя Ведуга, Воронежская область, Россия
Дата рождения31.03.1952
Дата смерти07.02.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1952
Отец: Серов Виктор Петрович
Мать: Серова Нина Кузьминична
с. Нижняя Ведуга, Воронежская область, Россия
Бракосочетание
02.08.1975
Жена: Серова Алла Михайловна
Рождение ребёнка
04.03.1977
Мать ребёнка: Серова Алла Михайловна
Образование
Неизвестно
Институт торговли
Высшее
Смерть
07.02.1999
Причина смерти: Инсульт | 410033
Похороны
Неизвестно
Елшанское кладбище, уч.23