Равилова Алимя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Равилова Алимя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саберов Мирфаиз Хусяинович

Отец ребёнка: Равилов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саберов Жафяр Хусяинович

Отец ребёнка: Равилов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Равилов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сабирова) Саря Хусяиновна

Отец ребёнка: Равилов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Фатех

Отец ребёнка: Равилов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Равилов Хусяин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сабиров Анвяр Хусяинович

Отец ребёнка: Равилов Хусяин

Рождение ребёнка
14.02.1923

Сын: Саберов Садек Хусяинович

Отец ребёнка: Равилов Хусяин

Рождение ребёнка
1925

Сын: Сабиров Вафа Хусяинович

Отец ребёнка: Равилов Хусяин

Рождение ребёнка
1936

Сын: Сабиров Раис

Отец ребёнка: Равилов Хусяин

Смерть
Неизвестно

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