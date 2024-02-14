Равилова Алимя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саберов Мирфаиз Хусяинович
Отец ребёнка: Равилов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Равилов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Равилов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сабирова) Саря Хусяиновна
Отец ребёнка: Равилов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сабиров Фатех
Отец ребёнка: Равилов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Равилов Хусяин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Равилов Хусяин
Рождение ребёнка
14.02.1923
Отец ребёнка: Равилов Хусяин
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Равилов Хусяин
Рождение ребёнка
1936
Сын: Сабиров Раис
Отец ребёнка: Равилов Хусяин
Смерть
Неизвестно