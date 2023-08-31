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Пенькова Параскева Капитоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1855

Дата смерти

01.12.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1881 ст.

Дочь: Ганцова Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Пеньков Дмитрий Флегонтович

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
17.10.1883 ст.

Сын: Пеньков Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Пеньков Дмитрий Флегонтович

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Деревни Голенина крестьянин Дмитрий Флегонов Пеньков и законная жена Параскева Капитонова, оба православные. Воспреемник: крестьянина той же деревни Стефана Пенькова сын Александр. Крещение: священник... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1893 ст.

Сын: Пеньков Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пеньков Дмитрий Флегонтович

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Дер. Голенина крестьянин Дмитрий Флегонтов и зак. жена его Параскева Капитонова, оба правосл. вероисповед. Воспр.: той же дер. крестьянский сын Федор Евгеньев Пеньков. Крещ.: свящ. Александр Малинин с... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1900

Сын: Пеньков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Пеньков Дмитрий Флегонтович

Смерть
01.12.1914 ст.
Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Дер. Голенино крестьянина Дмитрия Флегонтова Пенькова жена Параскева Капитонова, 59 лет, от старости. Погребение: священник Анатолий Скворцов с псаломщиком диаконом Александром Шергиным на приходском ... Показать все
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