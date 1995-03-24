Тугова (Зубкова) Ульяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1910
Дата смерти24.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1937
Дочь: Евсеева Лидия Игнатьевна
Отец ребёнка: Тугов Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
22.04.1942
Сын: Тугов Анатолий Игнатьевич
Отец ребёнка: Тугов Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
22.08.1949
Отец ребёнка: Тугов Игнат Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тугов Александр Игнатьевич
Отец ребёнка: Тугов Игнат Андреевич
Смерть
24.03.1995