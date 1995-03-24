Тугова (Зубкова) Ульяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тугова (Зубкова) Ульяна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1910

Дата смерти

24.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1937

Дочь: Евсеева Лидия Игнатьевна

Отец ребёнка: Тугов Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
22.04.1942

Сын: Тугов Анатолий Игнатьевич

Отец ребёнка: Тугов Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
22.08.1949

Сын: Тугов Виктор Игнатьевич

Отец ребёнка: Тугов Игнат Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тугов Александр Игнатьевич

Отец ребёнка: Тугов Игнат Андреевич

Смерть
24.03.1995
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