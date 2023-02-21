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Пенькова Зоя Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1944

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1944

Отец: Пеньков Николай

Мать: Пенькова Елена Григорьевна

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