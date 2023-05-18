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Букаткин Василий Федоров
Букаткин Василий Федоров
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1844
Пол
Мужской
Отец
Букаткин Федор Кириллов
1800 г.р.
Мать
Вторая жена
Дети
Не указаны
Добавил:
VS
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец:
Букаткин Федор Кириллов
Мать:
Вторая жена
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