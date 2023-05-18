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Букаткин Василий Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Отец

1800 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

VS
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Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Букаткин Федор Кириллов

Мать: Вторая жена