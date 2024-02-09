Быков Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1980

Отец: не указан

Мать: Быкова Елена

Рождение ребёнка
2007

Сын: Быков Даниил Александрович

Мать ребёнка: Быкова ?

Рождение ребёнка
2007

Сын: Быков Никита Александрович

Мать ребёнка: Быкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Березенко Вера Олеговна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Быкова ?

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