Савина Юлиана Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1919
Отец ребёнка: Савин Харлампий Никитич
Место жительства
1919
Верхнее Нащёкино, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно