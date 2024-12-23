Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашов Возможно Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашов Возможно Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашов Возможно Михаил Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калашов Возможно Вениамин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Калашова Возможно) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пешкова Римма Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно