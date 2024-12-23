Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашов Возможно Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашов Возможно Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашов Возможно Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калашов Возможно Вениамин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Калашова Возможно) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пешкова Римма Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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