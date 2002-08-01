Raig Rein
Место рожденияTartu, Tartu County Estonia
Дата рождения28.04.1956
Дата смерти?.08.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Tartu, Tartu County Estonia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Tammine Katrin
Мать ребёнка: Raig Margarita
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.08.2002
Tartu, Tartu County Estonia
Похороны
Неизвестно
Raadi-Kruusamäe