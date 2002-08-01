Raig Rein — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Raig Rein

Место рождения

Tartu, Tartu County Estonia

Дата рождения

28.04.1956

Дата смерти

?.08.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Tartu, Tartu County Estonia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Tammine Katrin

Мать ребёнка: Raig Margarita

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.08.2002
Tartu, Tartu County Estonia
Похороны
Неизвестно
Raadi-Kruusamäe