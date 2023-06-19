Торопченов Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Торопченов Яков Сергеевич
Мать ребёнка: Торопченова Александра Егорова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Торопченов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Торопченова Александра Егорова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Торопченов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Торопченова Александра Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1854