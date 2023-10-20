Герасимов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Рерих Ирма Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.06.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Анна Алесеевна
Рождение ребёнка
30.11.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герасимова Анна Алесеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край