Герасимов Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1955

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1980 г.р.

Дети

1999 г.р.
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Добавил:

ОТ
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1955

Отец: Герасимов Иван Степанович

Мать: Герасимова Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1999

Дочь: Рерих Ирма Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.06.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Анна Алесеевна

Рождение ребёнка
30.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герасимова Анна Алесеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Герасимова Анна Алесеевна

Место жительства
Неизвестно
Анапа, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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