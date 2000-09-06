Будак Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Будак Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.09.2000

Пол

Мужской

Отец

1974 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.2000

Отец: Будак Николай Иванович

Мать: Полякова Лариса Владимировна

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