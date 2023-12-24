Панченко Ганна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.11.1918
Сын: Панченко Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Панченко Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Федор Никифорович
Отец ребёнка: Панченко Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панченко Наталья Никифоровна
Отец ребёнка: Панченко Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Яков Никифорович
Отец ребёнка: Панченко Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панченко Семен Никифорович
Отец ребёнка: Панченко Никифор
Украина Черкасская область, село Кумейки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панченко Никифор
Смерть
Неизвестно