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Панченко Ганна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.11.1918

Сын: Панченко Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Панченко Никифор

Кумейки, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Федор Никифорович

Отец ребёнка: Панченко Никифор

Кумейки, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панченко Наталья Никифоровна

Отец ребёнка: Панченко Никифор

Кумейки, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Яков Никифорович

Отец ребёнка: Панченко Никифор

Кумейки, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панченко Семен Никифорович

Отец ребёнка: Панченко Никифор

Украина Черкасская область, село Кумейки
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панченко Никифор

Смерть
Неизвестно
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