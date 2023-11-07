Лопатин Валерий Георгиевич
мужской, родился 19.02.1962
ОтецЛопатин ГеоргийНеизвестно г.р.
МатьЛопатина ТаисияНеизвестно г.р.
Дети
Лопатин Андрей Валерьевич18.07.1991 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1962
Отец: Лопатин Георгий
Мать: Лопатина Таисия
Рождение ребёнка
13.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопатина Елена Евгеньевна
Рождение ребёнка
18.07.1991
Сын: Лопатин Андрей Валерьевич
Мать ребёнка: Лопатина Елена Евгеньевна
Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопатина Елена Евгеньевна