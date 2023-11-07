Лопатин Валерий Георгиевич 19.02.1962 — найти родственников по фамилии на Familio

Лопатин Валерий Георгиевич

Автор
ЕЛ
Лопатина Е.

мужской, родился 19.02.1962

Отец
Лопатин ГеоргийНеизвестно г.р.
Мать
Лопатина ТаисияНеизвестно г.р.
Дети
Лопатин Андрей Валерьевич18.07.1991 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1962

Отец: Лопатин Георгий

Мать: Лопатина Таисия

Рождение ребёнка
13.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина Елена Евгеньевна

Рождение ребёнка
18.07.1991

Сын: Лопатин Андрей Валерьевич

Мать ребёнка: Лопатина Елена Евгеньевна

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Рождение ребёнка
23.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопатина Елена Евгеньевна

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