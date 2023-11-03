Плюхина (Уворова) Мария Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхина (Уворова) Мария Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Плюхин Ефим Епифанов

Отец ребёнка: Плюхин Епифан Григорьев

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Параскева Епифанова

Отец ребёнка: Плюхин Епифан Григорьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Епифанова

Отец ребёнка: Плюхин Епифан Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюхин Епифан Григорьев

Смерть
Неизвестно
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