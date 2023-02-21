Коневский Иван Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коневский Иван Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.06.1942

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Коневский Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Коневская Клавдия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Михайлов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коневская Клавдия Васильевна

Смерть
12.06.1942
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