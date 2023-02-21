Коневский Иван Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.06.1942
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Коневский Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Коневская Клавдия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Михайлов, Тацинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.06.1942