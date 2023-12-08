Кубиева Бибигуль Уринбасаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1989
Дочь: Баткаева Иралия Анваровна
Отец ребёнка: Баткаев Анвар Хусаинович
Рождение ребёнка
03.08.1991
Дочь: Баткаева Суфия Анваровна
Отец ребёнка: Баткаев Анвар Хусаинович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область