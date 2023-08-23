Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Юрков Евтефий Васильевич
Юрков Евтефий Васильевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1792
Пол
Мужской
Отец
Юрков Василий
1756 г.р.
Мать
Юркова (Масленникова) Прасковья
1755 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Юрков Василий
Мать:
Юркова Прасковья
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия