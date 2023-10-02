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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1918
Дочь: Дмитриева Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: ??? Тимофей
Коми
Рождение ребёнка
10.02.1922
Сын: Максимов Василий Владимирович
Отец ребёнка: Максимов Владимир
карел | Карело-Финская ССР, Пряжинский р-н, Важинско-Пристанский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ??? Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Максимов ?
Отец ребёнка: Максимов Владимир
Коми
Смерть
Около 1946