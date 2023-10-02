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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1946

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1918

Дочь: Дмитриева Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: ??? Тимофей

Коми
Рождение ребёнка
10.02.1922

Сын: Максимов Василий Владимирович

Отец ребёнка: Максимов Владимир

карел | Карело-Финская ССР, Пряжинский р-н, Важинско-Пристанский с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ??? Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов ?

Отец ребёнка: Максимов Владимир

Коми
Смерть
Около 1946
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