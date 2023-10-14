Тищенко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тищенко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1972

Дочь: Горбунова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Тищенко Надежда Георгиевна

Рождение ребёнка
20.04.1976

Сын: Тищенко Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Тищенко Надежда Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко Надежда Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тищенко Надежда Георгиевна

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