Тищенко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1972
Дочь: Горбунова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Тищенко Надежда Георгиевна
Рождение ребёнка
20.04.1976
Сын: Тищенко Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Тищенко Надежда Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно