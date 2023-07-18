Ходырев Федот Фомович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырев Федот Фомович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Ходырев Фома Ефремович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшредова? Федосья Харитонова дочь

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Мавра Федотовна

Мать ребёнка: Вшредова? Федосья Харитонова дочь

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Домна Федотовна

Мать ребёнка: Вшредова? Федосья Харитонова дочь

Смерть
Неизвестно
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