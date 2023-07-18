Ходырев Федот Фомович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Ходырев Фома Ефремович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Мавра Федотовна
Мать ребёнка: Вшредова? Федосья Харитонова дочь
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Домна Федотовна
Мать ребёнка: Вшредова? Федосья Харитонова дочь
Смерть
Неизвестно