Фоминых Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1959
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Фоминых Александр Николаевич
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Елена Александровна
Отец ребёнка: Фоминых Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно