Фоминых Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФоминых Татьяна Александровна

Фоминых Татьяна Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1959

Отец: Назаров Александр Александрович

Мать: Назарова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Фоминых Александр Николаевич

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Елена Александровна

Отец ребёнка: Фоминых Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоминых Александр Николаевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close