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Валов Алексей Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Валов Илларион Андреевич

Мать: Валова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Валова Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Валова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Валова Василиса Алексеевна

Мать ребёнка: Валова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Валова Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Валова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Валова Синклитикия Алексеевна

Мать ребёнка: Валова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Валов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Валова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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