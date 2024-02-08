Валов Алексей Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Валов Илларион Андреевич
Мать: Валова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Валова Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Валова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Валова Василиса Алексеевна
Мать ребёнка: Валова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Валова Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Валова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Валова Синклитикия Алексеевна
Мать ребёнка: Валова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Валов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Валова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно