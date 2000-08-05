Островская (Дорофеева) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Островская (Дорофеева) Евгения

Место рождения

Россия

Дата рождения

08.01.1921

Дата смерти

05.08.2000

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

1885 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1921

Отец: Дорофеев Иосиф

Мать: Дорофеева Александра

Россия
Рождение ребёнка
09.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Островский Петр Михайлович

Сретенск
Смерть
05.08.2000
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Ново-ленинское кладбище
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