Островская (Дорофеева) Евгения
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.01.1921
Дата смерти05.08.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1921
Отец: Дорофеев Иосиф
Мать: Дорофеева Александра
Россия
Рождение ребёнка
09.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Островский Петр Михайлович
Сретенск
Смерть
05.08.2000
Похороны
Неизвестно
Ново-ленинское кладбище