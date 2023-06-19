Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения05.06.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1902 ст.
Отец: Морозов Иван Макеевич
Афанасьевская церковь 05.06.1902 Чермы Зинаида Ивановна Чермы отец запасной рядовой Иван Макеевич Чермы мать жена Евдокия Ивановна Калихновщины крестьянин Василий Андреевич Задубье жена Евдокия Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно