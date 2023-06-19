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Зинаида Ивановна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

05.06.1902 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1874 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
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Рождение
05.06.1902 ст.

Отец: Морозов Иван Макеевич

Мать: Морозова Евдокия Ивановна

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 05.06.1902 Чермы Зинаида Ивановна Чермы отец запасной рядовой Иван Макеевич Чермы мать жена Евдокия Ивановна Калихновщины крестьянин Василий Андреевич Задубье жена Евдокия Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно