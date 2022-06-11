Кучинский Владимир Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучинский Владимир Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1941

Дата смерти

11.06.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.06.2022
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