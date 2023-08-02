? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Кирсанкин Леонид Павлович

Отец ребёнка: Кирсанкин Павел Дмитриевич

Черемис, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Переселенец в Тобольскую губ и уезд с 1882г
Рождение ребёнка
1900

Сын: Кирсанкин Порфирий Павлович

Отец ребёнка: Кирсанкин Павел Дмитриевич

Черемис, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.01.1916

Сын: Кирсанкин Иван Павлович

Отец ребёнка: Кирсанкин Павел Дмитриевич

СССР Омскаяобл.,Сорокинский р-н с.Лопатково
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close