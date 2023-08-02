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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Кирсанкин Леонид Павлович
Отец ребёнка: Кирсанкин Павел Дмитриевич
Переселенец в Тобольскую губ и уезд с 1882г
Рождение ребёнка
1900
Сын: Кирсанкин Порфирий Павлович
Отец ребёнка: Кирсанкин Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.01.1916
Отец ребёнка: Кирсанкин Павел Дмитриевич
СССР Омскаяобл.,Сорокинский р-н с.Лопатково