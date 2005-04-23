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Шакуров Линсур Идрисович

Место рождения

Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

01.01.1957

Дата смерти

23.04.2005

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957

Отец: Шакуров Идрис Сабирович

Мать: Шакурова Наиля Габдулловна

Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
?.08.1982

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.05.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.04.2005
Джалиль, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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