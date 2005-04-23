Шакуров Линсур Идрисович
Место рождения
Дата рождения01.01.1957
Дата смерти23.04.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1957
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
?.08.1982
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.04.2005