Корепова Елизавета Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.?
Дочь: Углова Нина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшенина Вера Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выхованец Галина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Корепов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корепов Василий Николаевич
Отец ребёнка: не указан