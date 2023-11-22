Корепова Елизавета Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корепова Елизавета Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.01.?

Дочь: Углова Нина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшенина Вера Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выхованец Галина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корепов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корепов Василий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

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