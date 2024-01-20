Груздева (Односевцева) Клавдия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Односевцева) Клавдия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Односевцев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1926

Дочь: Мухина Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Груздев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груздев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Груздев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груздев Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Груздев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груздева Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Груздев Алексей Кириллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Груздев Виталий Алексеевич

Отец ребёнка: Груздев Алексей Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Большое Васильево, Семеновский, Нижегородская область
После замужества проживала в с. Б. Васильево, потом с семьей в 1947 г. уехала в Дзержинск. Откуда приехала в 1920-х гг в Семёнов или Нижний Новгород - неизвестно. Вспоминала, что откуда-то бежали под ... Показать все
Смерть
1971
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