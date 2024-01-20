Груздева (Односевцева) Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1971
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Односевцев Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1926
Дочь: Мухина Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Груздев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Груздев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Груздев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Груздев Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Груздев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груздева Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Груздев Алексей Кириллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Груздев Виталий Алексеевич
Отец ребёнка: Груздев Алексей Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Большое Васильево, Семеновский, Нижегородская область
После замужества проживала в с. Б. Васильево, потом с семьей в 1947 г. уехала в Дзержинск. Откуда приехала в 1920-х гг в Семёнов или Нижний Новгород - неизвестно. Вспоминала, что откуда-то бежали под ... Показать все
Смерть
1971