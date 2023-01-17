Ленков Андрей Яковлев
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Яков Алексеев
Мать: Фекла
Бракосочетание
01.10.1834
Жена: Агафья Васильева
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1835
Сын: Ленков Яков Андреев
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
15.01.1838
Дочь: Ксения Андреева
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
22.02.1840
Дочь: Евдокия Андреева
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
19.07.1843
Дочь: Олимпиада Андреевна
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Рождение ребёнка
10.02.1846
Сын: Ленков Федор Андреев
Мать ребёнка: Агафья Васильева
Смерть
Неизвестно