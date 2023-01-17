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Ленков Андрей Яковлев

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Место рождения

Вишняково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Яков Алексеев

Мать: Фекла

Вишняково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
01.10.1834

Жена: Агафья Васильева

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
13.10.1835

Сын: Ленков Яков Андреев

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
15.01.1838

Дочь: Ксения Андреева

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
22.02.1840

Дочь: Евдокия Андреева

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
19.07.1843

Дочь: Олимпиада Андреевна

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
10.02.1846

Сын: Ленков Федор Андреев

Мать ребёнка: Агафья Васильева

Вишняково, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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