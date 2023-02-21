(Иванова) Галина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Галина Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1939 по 1940

Пол

Женский

Добавил:

ГО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1939 по 1940

Отец: Иванов Афанасий Константинович

Мать: Иванова Анфиса Макаровна

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