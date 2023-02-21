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(Иванова) Галина Афанасьевна
(Иванова) Галина Афанасьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
С 1939 по 1940
Пол
Женский
Отец
Иванов Афанасий Константинович
1917 г.р.
Мать
Иванова (Чахлова) Анфиса Макаровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ГО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
С 1939 по 1940
Отец:
Иванов Афанасий Константинович
Мать:
Иванова Анфиса Макаровна
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