Гульюзюм Рафикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульюзюм Рафикова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1771 г.р.

Мать

1776 г.р.

Муж

1796 г.р.

Дети

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1827 г.р.
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Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Рафик Мусаев

Мать: Рахиля

Рождение ребёнка
1818

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаким Урманаев

Рождение ребёнка
1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаким Урманаев

Рождение ребёнка
1823

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаким Урманаев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Абдулгали Абдулхакимов

Отец ребёнка: Абдулхаким Урманаев

Верхнее Заитово, Белебеевский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаким Урманаев

Рождение ребёнка
1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаким Урманаев

Рождение ребёнка
1836

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абдулхаким Урманаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдулхаким Урманаев

Смерть
Неизвестно
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