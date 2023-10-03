Гульюзюм Рафикова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Рафик Мусаев
Мать: Рахиля
Рождение ребёнка
1818
Рождение ребёнка
1820
Рождение ребёнка
1823
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Абдулхаким Урманаев
Верхнее Заитово, Белебеевский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
1835
Рождение ребёнка
1836
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдулхаким Урманаев
Смерть
Неизвестно