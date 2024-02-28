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Кырченов Филимон Андреевич

Место рождения

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Кырченов Андрей Кириллович

Мать: Вохмянина Пелагея Михайлова

Кирченовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1724

Сын: Кырченов Трофим Филимонович

Мать ребёнка: Епистимия Самойлова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Кырченова Евдокия Филимонова

Мать ребёнка: Епистимия Самойлова

Кирченовский поч. Орловский у. Вятская губ.
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кырченов Малахий Филимонович

Мать ребёнка: Епистимия Самойлова

Рождение ребёнка
1783

Сын: Кырченов Малахий Филимонович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Епистимия Самойлова

Смерть
Неизвестно
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