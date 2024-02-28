Кырченов Филимон Андреевич
Место рождения
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Рождение ребёнка
1724
Сын: Кырченов Трофим Филимонович
Мать ребёнка: Епистимия Самойлова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Кырченова Евдокия Филимонова
Мать ребёнка: Епистимия Самойлова
Кирченовский поч. Орловский у. Вятская губ.
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кырченов Малахий Филимонович
Мать ребёнка: Епистимия Самойлова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кырченов Малахий Филимонович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Епистимия Самойлова
Смерть
Неизвестно